В Харькове презентуют комикс о спецоперации «киборгов» 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

26 декабря в Харькове в магазине «Книгарня Є» на улице Сумской,3 презентуют два тома комиксов об украинских воинах, защищавших донецкий аэропорт.

Участниками и консультантами проекта стали ветераны АТО, защищавшие донецкий аэропорт. В реализации проекта «Киборги. Комикс» приняли участие сами военные, а также медики, юристы, художники и небезраличные бизнесмены. На презентации харьковчане смогут узнать о действиях спецназа 26 мая 2014 года, когда аэропорт имени Прокофьева был занят нашими войсками и были отбиты первые атаки террористов.



Все позывные и события, которые изображены на страницах с графикой, полностью соответствуют реалиям, потому что сами «киборги» и стали инициаторами этого проекта, и являлись непосредственными участниками и консультантами в процессе работы, отмечают издатели выпуска комиксов в фейсбук-аккаунте.



Презентация пройдет с 18:30 до 20:30, вход для всех желающих – бесплатный.