Крупные харьковские предприятия уплатили в местный бюджет более миллиарда 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за 11 месяцев 2017 года уплатили в местный бюджет 1,1 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла на 181,3 млн грн, или на 19,6%.



В местный бюджет с начала года поступило 700,8 млн грн налога на доходы физических лиц (на 19,1% больше), 248 млн грн налога на землю (на 38,3% больше), 11,4 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (почти в 1,6 раза больше).



В частности, в ноябре текущего года от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 135,3 млн грн платежей.



Наиболее весомый вклад обеспечили ООО «Плариум Юкрейн», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Турбоатом», ХНУ им. Каразина, ГП «Завод «Электротяжмаш», ПАО «Свет шахтера».