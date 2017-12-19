Откуда в платежках за газ появились огромные суммы

Как рассчитывается рекомендуемый платеж

При расчете рекомендуемого платежа по каждому потребителю учитывают стоимость прогнозного потребления газа в следующем месяце, сообщается на сайте ООО «Харьковгазсбыт». Прогнозное потребление газа рассчитывают исходя из среднегодового объема потребления, которое умножается на месячную долю (процент), установленную в приложении №1 в Кодекс ГРМ для каждой группы потребления. Что касается группы потребления, то она определяется исходя из того, какие газовые приборы установлены и используются. Номер группы указанный в нижнем левом углу счета на оплату за газ.

Откуда взялись необъяснимые суммы долга в квитанциях и в личных кабинетах на сайте «Харьковгоргаза», если счета были полностью оплачены, недоумевают абоненты.— Во-первых, в квитанции указана практически двойная сумма, которую мне необходимо уплатить за газ. Откуда? – возмущается Тамара Сергеевна. — Никакой задолженности у меня нет и быть не может, поскольку каждый месяц я исправно и в срок вношу за газ сумму, указанную в квитанции. А во-вторых, появилась еще и новая графа – «пеня». Однако насколько мне известно, пеня вводится с 2019 года. Неужели что-то изменилось, и штраф за просрочку платежа начали насчитывать уже сейчас?Руководитель пресс-службы ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко объяснила, что новые платежки за ноябрь получили и жители Харьковской области. А новая графа в квитанции, которая вызвала недоумение у потребителей, – вовсе не сумма задолженности, а сумма рекомендованного платежа, которая рассчитывается уже за следующий период на основании усредненного потребления газа для каждого конкретного абонента.— Введена она, как и графа «пеня», поставщиком газа – ООО «Харьковгазсбыт» – вовсе не для того, чтобы шокировать абонентов, а как раз для их удобства, дабы они успели привыкнуть к нововведению, которое действительно вступит в силу с января 2019 года, — пояснила она.Ольга Клименко напомнила, что Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», принятый Верховной Радой в ноябре, вводит начисления штрафных санкций — пени. Согласно новому закону, пеня может появиться при малейшем нарушении сроков платежа за коммунальные услуги и газ, ведь в законе предусмотрено, что проценты будут начисляться за каждый день неуплаты.— В связи с этим поставщики газа в счетах для потребителей и ввели новую графу — рекомендуемый платеж на следующий месяц. Оплата рекомендуемого платежа позволит потребителям избежать долгов за газ, а вместе с ними и начисления пени и штрафов, — говорит она. — Например, если человек будет временно отсутствовать и не сможет осуществить своевременную оплату, оплатить газ можно заранее. Это избавит потребителя от начисления пени. Или абонент использует небольшое количество газа — допустим, пользуется только плитой, размер оплаты также является невысоким. Однако ежемесячно, оплачивая свой счет, потребитель платит банковскую комиссию около трех гривен. В этом случае расчетный платеж поможет сэкономить средства на комиссию банков.При этом Ольга Клименко отмечает, что решение об оплате рекомендованного платежа абоненты принимают самостоятельно. Обязательной является оплата задолженности, указанная в отдельном столбце счета.— Желаемая сумма платежа вписывается потребителем в графу счета «Оплачиваю», — уточняет она. — Из-за неоплаты рекомендованного платежа газоснабжение не прекращается. Это происходит только при наличии долга за фактически потребленный газ. В сумме задолженности рекомендованный платеж не учитывается. Если его не оплатить, это не приведет к росту долга за газ. По-прежнему задолженность рассчитывается на основании данных счетчика, которые передает потребитель в газовую компанию с 1 по 5 число.Также Ольга Клименко отметила, что рекомендованный платеж не учитывает льготы и субсидии, поскольку на момент формирования счета у поставщика отсутствует информация о размере государственной помощи, которая будет выделена управлениями соцзащиты потребителям в следующем месяце.— Объем газа для рекомендованного платежа рассчитывается на основании требований Кодекса газораспределительных систем, уточнила Ольга Клименко. — Как рассчитывается рекомендованный платеж – описано на сайте ООО «Харьковгазсбыт».