Харьковские школьники устроили праздник наоборот 19 декабря 2017 г. Ирина Канунникова 1 0

Ко Дню святого Николая харьковские школьники организовали для раненых бойцов, которые сейчас находятся на лечении в госпитале, «Праздник наоборот». Не родители детям, а ребятишки воинам дарят подарки.

— В этот день родители дарят подарки послушным детям, подкладывая их потихоньку под подушку, якобы от святого Николая. А у нас — праздник наоборот. Потому что мы с вами — дети Харьковщины, родители, бабушки и дедушки, студенты, предприниматели и т. д. — стали родителями для наших дорогих воинов, находящихся на лечении в харьковском госпитале и больницах города, — говорит волонтер группы «Сестра милосердия АТО/ Харьков» Ярина Чаговец.



Ттакой праздник харьковские школьники совместно с волонтерами проводят уже четвертый год подряд, начиная с 2014 года. И название ему придумали сами дети.



— Пришли к нам школьники 19 декабря 2014 года и говорят: «Мы хотим праздник наоборот, чтобы не родители детям подарки дарили, а дети – нашим родителям-воинам, которые защищают нас на передовой». Вот так получился у нас «Праздник наоборот», — улыбается Ярина Чаговец.



По словам волонтера, ежегодно в эти праздничные дни школьники приходят к госпиталю с поздравлениями и подарками. В палаты к раненым бойцам их, конечно же не пускают, но ребятишки могут пообщаться и сфотографироваться с более-менее выздоравливающими воинами на КПП или около комнаты волонтеров.



— Приходят отдать дань уважения, выразить свою любовь и признательность не только школьники в сопровождении учителей или родительских комитетов, но и целые семьи. Вот на днях приходили мама, папа и ребенок – передали подарки и трогательные слова благодарности нашим раненым бойцам. — Обычно это открытки, детские патриотические рисунки, аппликации, сделанные маленькими ручками, на которых детишки пишут послания раненым бойцам. «Дорогой воин! Мы знаем, что ты на передовой защищаешь нас. Мы очень благодарны тебе за мирное небо над нашей головой. Держись! Мы с тобой! Слава Украине!» и так далее, – цитирует Ярина Чаговец. – Очень много поделок – плетут всевозможные фенечки из бисера, из ленточек, из ниток. Также дарят всевозможные самодельные шарики, игрушки, симпатичных ангелочков. И, конечно же, приносят раненым сладости – разнообразное печенье, конфеты, пирожные, зачастую приготовленные заботливыми руками родителей детворы. Ребята постарше собирают деньги, закупают и приносят коробками все, что нужно для мужчин, – бритвенные, принадлежности, шампунь, мыло и прочее.



Сами же раненые бойцы встречают подарки со слезам на глазах.



— На большей части Украины войны нет, а тут к ним такое внимание, да еще и от детей, которые приносят милые поделки, подписанные собственными ручонками открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления и заверениями, что ими гордятся и ждут с победой домой. Конечно же, приятно: вот они люди, за которых они там воюют – наши дети, наше будущее…



Ярина Чаговец напомнила о первоочередных нуждах госпиталя – требуются бритвенные принадлежности, зимняя обувь, трусы, чай, кофе, сигареты.