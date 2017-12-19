Валютная свистопляска немного утихнет к февралю?

Европейская валюта перевалила за 33 грн, американская – за 28 грн. Почему курс доллара и евро резко пошел в рост и стоит ли ждать его снижения, выяснял «Вечерний Харьков»
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Курс евро в харьковских обменках перевалил за 33,40 грн (хотя всего пару дней назад продавали по 32,50 грн), а доллар поднялся до 28,70 грн. Последний раз такой высокой отметки цена достигала почти год назад, 23 января. Евро же побил двухгодичный рекорд — больше 32 гривен валюта стоила в феврале 2015 года.
Население – в положении потерпевших
По мнению главного редактора издания «Деньги» Александра Крамаренко, такое явление наблюдается в конце года традиционно на протяжении вот уже пары лет.
— В госбюджете накопилось много денег, которые за год не были потрачены. Распорядители бюджетов, в том числе и местных, сейчас лихорадочно тратят эти деньги, которые, так или иначе, попадают на валютный рынок. В результате в банках появилось много гривны, — поясняет он. — Аналогичная картина наблюдалась и в декабре прошлого года, и в декабре 2015-го. В Нацбанке долго «трещали крыльями» по поводу того, что нельзя такого допускать, мол, расходование средств должно быть равномерным, но, судя по всему, ничего не получилось. По состоянию на октябрь, ноябрь и начало декабря на Едином казначейском счету скопилось очень много денег, которые в декабре перетекают в банковскую систему. 13 декабря было порядка 60 млрд гривен остатка на корреспондентских счетах коммерческих банков. Это те средства, которые принадлежат банковским клиентам, и клиенты в любой момент могут их на что-то потратить. Значит, эти деньги так или иначе попадают на валютный рынок, что и приводит к росту курса валюты. Последовательность здесь довольно четкая: сначала гривна девальвирует на безналичном рынке, на следующее утро мы видим то же самое в обменниках. А население оказывается в положении потерпевших.
По мнению эксперта, ситуация должна «устаканиться» к февралю, а к лету даже возможно незначительное укрепление гривны.
Подарочек для Деда Мороза
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет резкий рост валюты в декабре сезонным фактором. Он напомнил, что в этом году имела место даже ревальвация гривны, и народ больше ругал рост цен, чем курс валют. Но в конце года гривна решила о себе напомнить и показать свой норов.
– И в этом нет ничего удивительного, — говорит он. — Традиционно в конце года приобретается импортный газ, а теперь еще и импортный уголь. Понятно что, НАК «Нафтогаз» в этот период регулярно покупает валюту, без которой газ нам никто не продаст. В результате спрос на валюту растет несколько быстрее, чем в обычное время. Кроме того, ряду банкам нужна валюта, чтобы рассчитаться по внешним долгам и выплатить проценты. Конец года — время, когда нужно платить по счетам. Все стараются закончить расчеты до 24 декабря.
А посему с приближением Нового года эксперт прогнозирует ревальвацию гривны.
— К тому же украинцы будут менять валюту, дабы отметить праздники, накупить подарков на Новый год и Рождество родным и близким. Кроме того, валюта будет тратиться на заграничные путешествия, — поясняет он. – Вернутся с заработков гастарбайтеры и опять-таки будут сдавать и тратить валюту. Еще и импортеры ближе к концу года «замораживают» покупку товаров, поскольку знают: нет смысла покупать товары, потому что после Нового года экономика начнет работать ритмично не раньше марта. Это обычные сезонные факторы, который каждый год влияют на предновогоднюю ревальвацию гривны. Такой себе подарочек для Деда Мороза.
Что год грядущий нам готовит?
По мнению экспертов, больше нужно переживать за курс гривны не до Нового года, а после — в Госбюджете Украины заложен прогноз курса доллара на уровне 29,3 гривны. И финансовые аналитики считают его вполне справедливым.
— С увеличением минимальной заработной платы до 3700 гривен действительно есть угроза роста инфляции. Как результат, произойдет удешевление национальной валюты, — говорит Александр Крамаренко. – Вообще-то, в течение года курс доллара был относительно стабилен — за год он фактически не изменился. Мы начинали год с 27,5 грн и примерно на этой же отметке его и закончим. Но цены при этом поднимутся в среднем на 14%. То есть импортировать станет выгоднее: если курс стабилен, внешние цены стабильные, а внутренние растут – появляется интерес к тому, чтобы покупать что-то по импорту. И через какое-то время вот это увеличение импорта может привести к тому, что начнется дисбаланс по внешней торговле, рост импорта и, соответственно, давление на курс. Но это будет позже.
Причиной роста курса доллара в следующем году, по мнению Александра Охрименко, станет и то, что украинскому правительству придется платить по внешним долгам уже в первых числах 2018-го.
— Вот тут, скорее всего, понадобится много валюты, и НБУ вряд ли будет спешить продавать ее на межбанке — ему самому будет нужна валюта. В результате курс доллара действительно может резко вырасти. Самое время для валютных спекуляций, — говорит он.
Но есть, по мнению экспертов, и другой сценарий: когда Украина получит транш МВФ, инвесторы успокоятся, среди населения уменьшится спрос на валюту, тогда гривна еще больше отвоюет свою стоимость у доллара. Естественно, все это может быть при наличии спокойной политической обстановки в стране и отсутствия форс-мажорного возмущения со стороны народа.