Волейбол: харьковский «Локомотив» уехал от преследователей 19 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Состоялись матчи очередного шестого тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге, и действующий чемпион, харьковский «Локомотив» заметно укрепил свои лидирующие позиции.

Подопечные Игоря Зяблицева принимали у себя в пятницу и субботу аутсайдера – черниговский «Буревестник-ШВСМ» и, не испытав особых проблем, дважды победили – 3:0 (25:19, 25:19, 25:22), 3:0 (25:12, 25:14, 25:22). В связи с занятостью в эти дни Дворца спорта «Локомотив» железнодорожники, пожалуй, впервые проводили два домашних матча с одним и тем же соперником в разных харьковских залах: первый – в малом зале спорткомплекса «Локомотив», в второй – в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



Приятную сенсацию преподнесла другая харьковская команда – «Юракадемия», игравшая в четверг и пятницу во Львове с серебряным призером минувшего первенства – местной командой «Барком-кажаны». В первой встрече подопечные Владимира Романцова, выиграв первую партию на «больше-меньше» - 24:26, затем взяли и второй сет – 21:25. И хотя третья партия осталась за хозяевами площадки – 25:18, юристы вырвали четвертую – 23:25 и победили в матче – 1:3. И хотя на следующий день в повторном поединке львовяне взяли реванш – 3:0 (25:12, 27:25, 25:13), «Юракадемия» увезла домой из столицы Галичины три полновесных очка.



Лишь одно турнирное очко сумел занести себе в актив в шестом туре ближайший преследователь «Локомотива» - хмельницкий «Новатор», дважды уступивший у себя дома – 2:3 (25:20, 20:25, 32:30, 23:25, 17:19), 0:3 (22:25, 22:25, 24:26) ближайшему соседу – как географическому, так и по турнирной таблице – ВК «МХП-Винница». Две победы одержала и вторая винницкая команда – «Сердце Подолья», дважды взявшая верх в Днепре над одним из аутсайдеров – местным «Днепром» - 3:0 (25:16, 25:22, 25:16), 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).



После 12 сыгранных каждой из команд матчей турнирное положение обрело такой вид: «Локомотив» - 32 очка, «Новатор» - 24, ВК «МХП-Винница» - 23, «Барком-кажаны» - 22, «Сердце Подолья» - 21, «Юракадемия» - 15, «Днепр» - 4, «Буревестник-ШВСМ» - 3. В очередном, седьмом туре, которым завершится программа как первого круга, так и уходящего календарного года, 22 и 23 декабря сыграют «Юракадемия» - ВК «МХП-Винница» и «Сердце Подолья» - «Новатор», а 24 и 25 декабря пройдут встречи «Буревестник-ШВСМ» - «Барком-кажаны» и «Днепр» - «Локомотив».