Спорт

  • 135
    •  / 

Волейбол: харьковский «Локомотив» уехал от преследователей

Волейбол: харьковский «Локомотив» уехал от преследователей
Состоялись матчи очередного шестого тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге, и действующий чемпион, харьковский «Локомотив» заметно укрепил свои лидирующие позиции.
Подопечные Игоря Зяблицева принимали у себя в пятницу и субботу аутсайдера – черниговский «Буревестник-ШВСМ» и, не испытав особых проблем, дважды победили – 3:0 (25:19, 25:19, 25:22), 3:0 (25:12, 25:14, 25:22). В связи с занятостью в эти дни Дворца спорта «Локомотив» железнодорожники, пожалуй, впервые проводили два домашних матча с одним и тем же соперником в разных харьковских залах: первый – в малом зале спорткомплекса «Локомотив», в второй – в спорткомплексе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Приятную сенсацию преподнесла другая харьковская команда – «Юракадемия», игравшая в четверг и пятницу во Львове с серебряным призером минувшего первенства – местной командой «Барком-кажаны». В первой встрече подопечные Владимира Романцова, выиграв первую партию на «больше-меньше» - 24:26, затем взяли и второй сет – 21:25. И хотя третья партия осталась за хозяевами площадки – 25:18, юристы вырвали четвертую – 23:25 и победили в матче – 1:3. И хотя на следующий день в повторном поединке львовяне взяли реванш – 3:0 (25:12, 27:25, 25:13), «Юракадемия» увезла домой из столицы Галичины три полновесных очка.

Лишь одно турнирное очко сумел занести себе в актив в шестом туре ближайший преследователь «Локомотива» - хмельницкий «Новатор», дважды уступивший у себя дома – 2:3 (25:20, 20:25, 32:30, 23:25, 17:19), 0:3 (22:25, 22:25, 24:26) ближайшему соседу – как географическому, так и по турнирной таблице – ВК «МХП-Винница». Две победы одержала и вторая винницкая команда – «Сердце Подолья», дважды взявшая верх в Днепре над одним из аутсайдеров – местным «Днепром» - 3:0 (25:16, 25:22, 25:16), 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

После 12 сыгранных каждой из команд матчей турнирное положение обрело такой вид: «Локомотив» - 32 очка, «Новатор» - 24, ВК «МХП-Винница» - 23, «Барком-кажаны» - 22, «Сердце Подолья» - 21, «Юракадемия» - 15, «Днепр» - 4, «Буревестник-ШВСМ» - 3. В очередном, седьмом туре, которым завершится программа как первого круга, так и уходящего календарного года, 22 и 23 декабря сыграют «Юракадемия» - ВК «МХП-Винница» и «Сердце Подолья» - «Новатор», а 24 и 25 декабря пройдут встречи «Буревестник-ШВСМ» - «Барком-кажаны» и «Днепр» - «Локомотив».

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей19 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.749 грн
100 EUR 3287.7 грн
100 USD 2787.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи