Телеканал «Интер» передал святому Николаю просьбы своих зрителей 18 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В этом году телеканал «Интер» подготовил особый подарок ко Дню святого Николая для своих зрителей: любой желающий мог передать личную просьбу к святому Николаю – через корреспондента «Интера».