Троллейбус №13 до вечера ходит измененным маршрутом 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от Стадионного проезда до ул. Танкопия, будет запрещено с 8:00 до 17:00 19 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части на ул. Харьковских Дивизий.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: бул. Юрьева, ул. Танкопия и других.



Автобусы №227э, 267э будут курсировать следующим образом: ул. Харьковский Дивизий - ул. Танкопия - ул. Петра Григоренко - пр. Московский и дальше по маршруту.



Также с 9:30 до 16:00 19 декабря по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Парк «Зустріч», будет запрещено движение троллейбусов.



Троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;



в обратном направлении: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Парк «Зустріч».