Центр Харькова остался без отопления 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В некоторых домах Киевского и Шевченковского районов Харькова сегодня, 19 декабря, не будет отопления и горячей воды.

По данным КП «Харьковские тепловые сети», причиной стал ремонт трубопровода по улице Пушкинской и в парке Молодежном.



В частности, в Киевском районе нет отопления в 211 жилых домах, 3 школах, 2 детских учреждениях, 12 лечебных учреждениях, 147 ведомствах; горячей воды нет 23 жилых домах, 2 детских учреждениях, 8 лечебных учреждениях, 20 ведомствах, расположенных на участке, ограниченном улицами Сумская, Пушкинская, Веснина, Жён-Мироносиц.



В Шевченковском районе отопления в 43 жилых домах, 1 детском учреждении, 1 школе, 3 лечебных учреждениях; горячей воды нет в 3 жилых домах, 1 школе, 3 лечебных учреждениях, расположенных на участке, ограниченном улицами Сумская, Тринклера, Крымская, въезд Тринклера.