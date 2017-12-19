Харьков

  • 164
    •  / 

Центр Харькова остался без отопления

Центр Харькова остался без отопления
В некоторых домах Киевского и Шевченковского районов Харькова сегодня, 19 декабря, не будет отопления и горячей воды.
По данным КП «Харьковские тепловые сети», причиной стал ремонт трубопровода по улице Пушкинской и в парке Молодежном.

В частности, в Киевском районе нет отопления в 211 жилых домах, 3 школах, 2 детских учреждениях, 12 лечебных учреждениях, 147 ведомствах; горячей воды нет 23 жилых домах, 2 детских учреждениях, 8 лечебных учреждениях, 20 ведомствах, расположенных на участке, ограниченном улицами Сумская, Пушкинская, Веснина, Жён-Мироносиц.

В Шевченковском районе отопления в 43 жилых домах, 1 детском учреждении, 1 школе, 3 лечебных учреждениях; горячей воды нет в 3 жилых домах, 1 школе, 3 лечебных учреждениях, расположенных на участке, ограниченном улицами Сумская, Тринклера, Крымская, въезд Тринклера.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей19 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.749 грн
100 EUR 3287.7 грн
100 USD 2787.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи