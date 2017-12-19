Под Харьковом мужчина расстрелял двух подростков из карабина 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Возле пос. Малиновка (Чугуевский р-н, Харьковская обл.) 43-летний харьковчанин вечером 18 декабря ранил подростоков из охотничьего карабина «Мозберг».

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области. Владелец оружия доставил пострадавших в местную больницу, где их прооперировали.



У парней - многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевых суставов. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильно тяжелое, другой потерпевший, 19-летний молодой человек, в тяжелом состоянии доставлен в больницу в Харькове.



Вещественные доказательства изъяты. Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается