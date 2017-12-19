В Харькове пьяный угнал автобус 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель угнал маршрутку на остановке общественного транспорта.

После этого, не справившись с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие.



Об исчезновении автобуса правоохранителям сообщил водитель. В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульной полиции и оперуполномоченные Основянского отдела полиции уличили в содеянном 37-летнего мужчины.



Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро «Дворец Спорта». Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После чего был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.