Харьков

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В Харькове отмечают День Святого Николая

В Харькове отмечают День Святого Николая
В Харьковском национальном университете внутренних дел отметили праздник Святого Николая. На праздничный концерт и экскурсию в вуз пригласили школьников.
На плацу университета выступили творческие коллективы факультетов с костюмированными театрализованно-музыкальными композициями на тему новогодних праздников. После этого школьников пригласили на ознакомительную экскурсию по университету. Они посетили кафедры огневой, специальной физической подготовки, учебный райотдел полиции и криминалистический полигон, учебно-тренировочный центр противодействия киберпреступности и мониторинга киберпространства, музей университета.

Также в праздничную программу вошли спортивные соревнования, в которых приняли участие будущие абитуриенты университета – учащиеся школ, воспитанники лицея «Правоохранитель», Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус». Юноши и девушки соревновались в перетягивании каната, армрестлинге, битве подушками, эстафете и др. Быстрых, упорных и выносливых юных спортсменов ждали призы – сладкие калачи. Все гости мероприятия смогли угоститься полевой кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба ХОГА.

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