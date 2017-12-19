В Харькове отмечают День Святого Николая

На плацу университета выступили творческие коллективы факультетов с костюмированными театрализованно-музыкальными композициями на тему новогодних праздников. После этого школьников пригласили на ознакомительную экскурсию по университету. Они посетили кафедры огневой, специальной физической подготовки, учебный райотдел полиции и криминалистический полигон, учебно-тренировочный центр противодействия киберпреступности и мониторинга киберпространства, музей университета.
Также в праздничную программу вошли спортивные соревнования, в которых приняли участие будущие абитуриенты университета – учащиеся школ, воспитанники лицея «Правоохранитель», Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус». Юноши и девушки соревновались в перетягивании каната, армрестлинге, битве подушками, эстафете и др. Быстрых, упорных и выносливых юных спортсменов ждали призы – сладкие калачи. Все гости мероприятия смогли угоститься полевой кашей и горячим чаем, сообщает пресс-служба ХОГА
.