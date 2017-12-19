В Харькове издали календарь «Выдающиеся поляки и Харьков» 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Презентация календаря «Выдающиеся поляки и Харьков – 2018» прошла в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.