В Харькове бухгалтера приговорили за мошенничество 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Киевский районный суд Харькова признал виновной руководителя одной из бухгалтерских фирм в мошенничестве в крупных размерах, подделке документов и удостоверений, внесении заведомо ложных сведений в официальные бумаги.



51-летней женщине присуждено 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. К тому же, осужденной запрещено занимать определенные должности 1 год после отбытия основного наказания.



Во время следствия установлено, что в 2013-2014 годах руководитель бухгалтерской фирмы провела сразу несколько сделок с деньгами и имуществом своих клиентов.



Бухгалтер полностью подделала ряд договоров купли-продажи станков для производства мебели общей стоимостью более 990 тыс грн. Она сделала фиктивный перепродажу имущества через несколько ФЛП, потом внесла изменения в устав ООО и поставила на баланс своего предприятия чужие станки.



Также следователям удалось выяснить, что обвиняемая неоднократно «занимала» определенные суммы на собственные нужды. Когда сумма долгов стала критической, женщина, пользуясь доступом к документам фирмы и доверием его директора, перевела на свой счет 540 тыс грн. А уже потом перечислила на счета тех клиентов, у которых брала деньги раньше.



Суд полностью удовлетворил гражданский иск прокуратуры о возмещении потерпевшему 540 тыс грн.



Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, сообщили в областной прокуратуре.