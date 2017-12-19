Происшествия

  • 156
    •  / 

В Харькове бухгалтера приговорили за мошенничество

В Харькове бухгалтера приговорили за мошенничество
Киевский районный суд Харькова признал виновной руководителя одной из бухгалтерских фирм в мошенничестве в крупных размерах, подделке документов и удостоверений, внесении заведомо ложных сведений в официальные бумаги.
51-летней женщине присуждено 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. К тому же, осужденной запрещено занимать определенные должности 1 год после отбытия основного наказания.

Во время следствия установлено, что в 2013-2014 годах руководитель бухгалтерской фирмы провела сразу несколько сделок с деньгами и имуществом своих клиентов.

Бухгалтер полностью подделала ряд договоров купли-продажи станков для производства мебели общей стоимостью более 990 тыс грн. Она сделала фиктивный перепродажу имущества через несколько ФЛП, потом внесла изменения в устав ООО и поставила на баланс своего предприятия чужие станки.

Также следователям удалось выяснить, что обвиняемая неоднократно «занимала» определенные суммы на собственные нужды. Когда сумма долгов стала критической, женщина, пользуясь доступом к документам фирмы и доверием его директора, перевела на свой счет 540 тыс грн. А уже потом перечислила на счета тех клиентов, у которых брала деньги раньше.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск прокуратуры о возмещении потерпевшему 540 тыс грн.

Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование, сообщили в областной прокуратуре.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей19 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.749 грн
100 EUR 3287.7 грн
100 USD 2787.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи