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Харьковский боксер стал серебряным призером чемпионата мира

Харьковский боксер стал серебряным призером чемпионата мира
Харьковчанин Никита Радионов завоевал серебряную медаль в финале чемпионата мира по французскому боксу (сават) среди мужчин в весовой категории до 75 кг, который прошел 16 декабря в городе Тулузе (Франция).
В этот день состоялся поединок между харьковчанином и французским боксером Кевином Альбертусом. До финального боя Никита Радионов победил боксеров из Туниса, России, Китая и Хорватии. Однако в пятом, финальном бою сильнее оказался французский боксер.

Сават – французское боевое искусство, в котором используются и руки, и ноги, комбинация элементов западного бокса и ударов ногами. В классическом савате руки выполняют главным образом защитную функцию, удары производятся открытой ладонью. В современном савате удары наносятся кулаками с использованием боксерских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, преимущественно, ниже пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай и силат) аналогов. Чемпионат мира по францускому боксу проходит раз в два года.

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