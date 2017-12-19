Украина

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Погода в Украине: циклон отступит уже в среду

Погода в Украине: циклон отступит уже в среду
Синоптики ожидают, что циклон, который 18-19 декабря вызвал обильные осадки на значительной части территории Украины, постепенно терять свою активность в течение следующих суток.
«В западных и северных областях в среду выпадать снег, правда, уже максимум умеренный, а не сильный. На Востоке, в Центре и на Юге осадки будут местами и небольшие, – отмечает синоптик Наталья Диденко. – Температура: ближайшей ночью -1...-6 градусов, на западе до -8, в Карпатах -7...-13 градусов, на юге и востоке 0...-4. В течение дня завтра ожидается 0...- 5, на юге и востоке от 2 мороза до 3 градусов тепла. Ветер постепенно будет стихать.

Наталья Диденко также указывает на высокую вероятность потепление с понедельника, 25 декабря.

Похожую синоптической картину рисуют и западные погодные сайты. По данным американского сайта wunderground.com, среда и четверг будут без осадков, после того до конца недели осадки могут быть незначительными. А уже в начале последней недели года может потеплеть до +1 днем ​​с незначительным минусом ночью, порой выглядеть зимнее солнце.

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