Соглашение о финансовой поддержке строительства метро в Харькове подписано 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Церемония подписания Соглашения о поддержке проекта «Продление метрополитена в Харькове» между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития состоялась 19 декабря в Харьковском горсовете.