Соглашение о финансовой поддержке строительства метро в Харькове подписано

Документ, подтверждающий юридические, финансовые и технические договоренности по кредитованию продолжения строительства метро в Харькове, подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, сообщает пресс-служба горсовета
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Таким образом, город получил €160 млн на продолжение строительства Алексеевской линии метрополитена. Вторую часть кредитных ресурсов, также €160 млн, предоставил Европейский инвестиционный банк.
Как отметил Геннадий Кернес, подписанное сегодня соглашение является победой всех харьковчан.
– Сегодня мы поставили точку в сложном переговорном процессе. За последние шесть лет была проведена колоссальная работа, чтобы получить финансирование для реализации проекта продолжения строительства третьей линии Харьковского метрополитена, приобретения нового подвижного состава и строительства на этой линии электродепо. Это были долгие, но очень эффективные переговоры. В результате мы получили прозрачный, проработанный в каждой точке проект, в успехе которого уверены все. И сегодня, подписав соглашение, мы перейдем уже непосредственно к реализации воплощения проекта в жизнь. Я, как и все харьковчане, считаю это огромной победой и поздравляю всех нас. И я верю, что мы построим метрополитен! – сказал городской голова.
Он отметил, что в результате бюджетной децентрализации Харьков увеличил объемы своих финансовых ресурсов, и это даст возможность городской власти софинансировать строительство метро.
Геннадий Кернес поблагодарил всех, кто работал и продолжает работать в этом проекте: европейских партнеров, Президента Украины Петра Порошенко, Кабинет Министров, Главу Администрации Президента Игоря Райнина, председателя Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную, все департаменты, задействованные в проектной и подготовительной работе, харьковских метростроителей.
В свою очередь Шевки Аджунер подчеркнул, что подписание соглашения с Харьковом стало одним из самых крупных инвестиционных проектов для ЕБРР в этом году.
– Этот проект станет своего рода стандартом и примером, как надо реализовывать такие проекты в других городах, – сказал Шевки Аджунер.
Напомним, 11 декабря руководители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка при участии Президента Украины Петра Порошенко подписали Соглашение о финансировании инвестиционного проекта для Харьковского метрополитена. Таким образом, Харьков получил государственные гарантии на получение кредитных ресурсов в сумме 320 млн евро на строительство двух новых станций - «Державинская» и «Одесская», строительство Алексеевского электродепо и на закупку 85 вагонов подвижного состава.