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Трагедия на Сумской: второго подозреваемого отправили в больницу

Трагедия на Сумской: второго подозреваемого отправили в больницу
Геннадия Дронова, второго подозреваемого в резонансной аварии в Харькове, унесшей жизни шнсти человек, отправляют в больницу. В течение последнего времени ему резко стало хуже.
Соответствующее решение принял Киевский райсуд во время недавнего заседания о продлении срока содержания Дронова под стражей.

«Следователь должен поручить экспертам провести обследование. Вот ждем. Сколько он может тянуть? Неделю-две, я думаю, может. Но в рамках досудебного расследования мой клиент должен пройти медицинскую проверку», – рассказал адвокат Сергей Перепелица.

По его словам, у Дронова очень плохое самочувствие, а должного лечения в СИЗО он не получает.

«Дронов похудел килограммов на 15 не потому, что голодает, а потому что организм в стрессе и не принимает пищу», – рассказал адвокат.

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