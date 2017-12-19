Трагедия на Сумской: второго подозреваемого отправили в больницу 19 декабря 2017 г. источник 0 0

Геннадия Дронова, второго подозреваемого в резонансной аварии в Харькове, унесшей жизни шнсти человек, отправляют в больницу. В течение последнего времени ему резко стало хуже.

Соответствующее решение принял Киевский райсуд во время недавнего заседания о продлении срока содержания Дронова под стражей.



«Следователь должен поручить экспертам провести обследование. Вот ждем. Сколько он может тянуть? Неделю-две, я думаю, может. Но в рамках досудебного расследования мой клиент должен пройти медицинскую проверку», – рассказал адвокат Сергей Перепелица.



По его словам, у Дронова очень плохое самочувствие, а должного лечения в СИЗО он не получает.



«Дронов похудел килограммов на 15 не потому, что голодает, а потому что организм в стрессе и не принимает пищу», – рассказал адвокат.