Саакашвили пообещал не протестовать на праздниках 19 декабря 2017 г. источник 0 0

Бывший Президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили намерен прекратить марши своих сторонников по центру Киева на рождественские и новогодние праздники.

Об этом он сообщилл журналистам в Апелляционном суде Киева.



Экс-Президент Грузии прибыл на суд над своим помощником Северионом Дангадзе, арестованном 6 декабря.



Рассмотрение апелляции, запланированное на вторник, было перенесено.



Саакашвили назвал это планом власти по давлению на него. По его мнению, судебный процесс затягивается из-за того, что власти Украины ведут переговоры с Грузией о выдаче Саакашвили.



Относительно маршей, которые проводят его сторонники каждое воскресенье в центре Киева, то лидер «Руха нових сил» отметил необходимость приостановки этих массовых акций.



«Неблагодарное дело – дергать украинцев и других граждан на новогодние и рождественские праздники», – считает он.



По словам Саакашвили, механизм проведения массовых акций его сторонников в этот период еще прорабатывается.



Апелляционный суд Киева рассмотрит 22 декабря апелляцию на отказ Печерского районного суда Киева отправить Саакашвили под домашний арест.



В понедельник Саакашвили отказался давать показания Генеральной прокуратуре и требует передать его дело Службе безопасности Украины.



Из-за протестов в Киеве отказались от одной из новогодних локаций, еще одну пришлось перенести.