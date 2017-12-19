Политика

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Саакашвили пообещал не протестовать на праздниках

Саакашвили пообещал не протестовать на праздниках
Бывший Президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили намерен прекратить марши своих сторонников по центру Киева на рождественские и новогодние праздники.
Об этом он сообщилл журналистам в Апелляционном суде Киева.

Экс-Президент Грузии прибыл на суд над своим помощником Северионом Дангадзе, арестованном 6 декабря.

Рассмотрение апелляции, запланированное на вторник, было перенесено.

Саакашвили назвал это планом власти по давлению на него. По его мнению, судебный процесс затягивается из-за того, что власти Украины ведут переговоры с Грузией о выдаче Саакашвили.

Относительно маршей, которые проводят его сторонники каждое воскресенье в центре Киева, то лидер «Руха нових сил» отметил необходимость приостановки этих массовых акций.

«Неблагодарное дело – дергать украинцев и других граждан на новогодние и рождественские праздники», – считает он.

По словам Саакашвили, механизм проведения массовых акций его сторонников в этот период еще прорабатывается.

Апелляционный суд Киева рассмотрит 22 декабря апелляцию на отказ Печерского районного суда Киева отправить Саакашвили под домашний арест.

В понедельник Саакашвили отказался давать показания Генеральной прокуратуре и требует передать его дело Службе безопасности Украины.

Из-за протестов в Киеве отказались от одной из новогодних локаций, еще одну пришлось перенести.

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