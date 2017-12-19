Украина

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Украину завалило снегом

Украину завалило снегом
На территории Украины по состоянию на 12 часов 19 декабря наблюдаются осадки в виде снега от 10 до 20 см, движение транспорта частично возобновлено.
По состоянию на 12 часов 19 декабря 2017 года осадки в виде снега наблюдаются в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях и в Киеве. На остальной территории Украины – без осадков. Толщина снежного покрова колеблется от 10 до 20 см, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Для безопасного проезда транспорта во время осложнения погодных условий, в частности осадков в виде сильного снега, вьюги, порывов ветра, задействованы 744 единицы спецтехники и 839 человек, из них от ГСЧС 21 единица техники и 51 человек личного состава.

По информации Государственного агентства автомобильных дорог, проезд по дорогам государственного, регионального значения и перевалам обеспечен.

Наблюдается осложнение проезда большегрузных транспортных средств:

Винницкая область

возле с. Жежелов Казатинского района на трассе М-05 Киев-Одесса (от ГСЧС привлечены 3 ед. техники и 7 чел. личного состава).

Черкасская область
на участке дороги Жашков Черкасской области - Ставище Киевской области (от ГСЧС привлечены 4 ед. техники и 19 чел. личного состава).  Движение транспорта частично возобновлено.

Киевская область
на трассе М-06 Киев-Чоп на выезде в г. Киев возле стационарного поста (от ГСЧС привлечено 2 ед. техники и 5 чел. личного состава). С 10 часов 30 мин. движение грузового транспорта возобновлено.

Северо-восточный обход г. Киева (Кольцевая дорога) у с. Большая Александровка Бориспольского района (от ГСЧС привлечены 1 ед. техники и 3 чел. личного состава). Движение грузового транспорта возобновлено.

На 19 км трассы М-05 Киев-Одесса (в сторону г. Одесса) на участке дороги возле с. Вита Почтовая (от ГСЧС привлечено 1 ед. техники и 4 чел. личного состава). Движение транспорта возобновлено.

Житомирская область
на 254-256 км  и 280 км трассы М-02 Кременец - Белая Церковь, недалеко от с. Белиливка и с. Молчановка Ружинского района (от ГСЧС привлечено 2 ед. техники и 8 чел.  личного состава).
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Всего к нормализации ситуации на проблемных участках дорог от ГСЧС привлечено 13 ед. техники и 46 чел. личного состава.

Аэропорты горедов Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья работают в штатном режиме. Аэропорты Борисполь и Жуляны работают с ограничениями.

ГСЧС обеспечено дежурство на перевалах дорог Закарпатской области 4 ед. техники и 4 человек (Абранский - 2 ед. техники и 2 чел.  л/с ГСЧС, Орявский - 2 ед. техники и 2 чел.  л/с ГСЧС).

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