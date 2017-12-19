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Юные тхэквондисты Харькова разыграли последние медали года

Юные тхэквондисты Харькова разыграли последние медали года
В Харьковском дворце спорта «Локомотив» состоялся Всеукраинский турнир по олимпийскому тхэквондо «Дети Украины», на котором спортсмены Харьковщины завоевали 90 медалей.
За почти 20-летнюю историю этот турнир стал настоящей визитной карточкой Харьковской области, и на нем воспитаны все ведущие украинские тхэквондисты. Он всегда проводится в Харькове в преддверии новогодних праздников и дарит детям незабываемые впечатления, а также еще одну возможность порадовать себя и близких победами.

В этом году турнир открыл фестиваль украинского олимпийского тхэквондо под общим названием Taekofest. Участие в фестивале, который объединил турнир «Дети Украины», Кубок Украины по тхэквондо пумсэ и финальный этап Всеукраинской серии гран-при «Атака», приняли более 1000 юных спортсменов из 18 регионов страны, а также гости из Молдовы.

На турнире «Дети Украины» тхэквондисты поборолись за медали в пяти возрастных категориях: дети (2010-2011 г.р.), младшие юноши (2008-2009 г.р.), юноши (2006-2007 г.р.), кадеты (2003-2005 г.р.) и юниоры (2000-2002 г.р.).

Успешно выступили спортсмены Харьковской области, которые совместными усилиями завоевали 90 медалей, среди которых 24 - золотых, 29 - серебряных и 37 - бронзовых.

По итогам турнира в медальном зачете во всех возрастных категориях спортсмены харьковской КДЮСШ №2 заняли второе место как в мужских, так и женских весовых категориях. Победа в мужских весовых была за представителями Донецкой области, а в женских лучше выступили спортсменки киевской КДЮСШ «Школа спорта».

Турнир «Дети Украины» подвел итог календарных соревнований Федерации тхэквондо ВТФ Украины в 2017 году. В следующем ожидается немало событий всеукраинского и мирового уровня в этом виде спорта, а главным станут юношеские Олимпийские игры, за путевки на которые поборются и харьковские тхэквондисты.

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