Происшествия

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Адвокат Полтавца просит его отпустить

Адвокат Полтавца просит его отпустить
Дело Андрея Полтавца, который через 9 лет после аварии с шестью погибшими, снова сел за руль пьяным, 19 декабря начали слушать по сути.
Всеми сторонами процесса принято решение о сокращённом рассмотрении уголовного производства, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Суд допросил обвиняемого. Он признает свою вину.

Прокурор просит максимум: 2 года 7 месяцев 5 дней лишения свободы (неотбытая часть по предыдущему приговору).

До вступления приговора в силу прокурор просит взять обвиняемого под стражу. Адвокат Полтавца просит применить амнистию.

Приговор огласят в среду, 20 декабря, в 12.30.

Напомним, Андрей Полтавец в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове и сбил людей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина). Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года. В октябре 2017 г. его поймали на пьяной езде без прав.

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