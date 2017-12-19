Всем службам Харьковщины поручили пряготовиться к ухудшению погоды 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

19 декабря прошло Всеукраинское селекторное совещание по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов в связи с ухудшением погодных условий.