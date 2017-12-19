Харьков

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Всем службам Харьковщины поручили пряготовиться к ухудшению погоды

Всем службам Харьковщины поручили пряготовиться к ухудшению погоды
19 декабря прошло Всеукраинское селекторное совещание по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов в связи с ухудшением погодных условий.
Мероприятие, которое состоялось под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, было посвящено ситуации в центральных и северных регионах страны, где за последние сутки выпало до 50% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба ХОГА.

Украину завалило снегом


По прогнозам Украинского гидрометцентра, циклон, вызвавший чрезмерные осадки в центральной Украине, обойдет Харьковщину. Однако все службы области постоянно должны быть готовы к возможному ухудшению погодных условий. Всем профильным службам поручено проверить готовность личного состава и техники. Заготовить и иметь в наличии все посыпочные материалы для того, чтобы расчищать дороги и содержать их в надлежащем состоянии. Проезд должен быть обеспечен как на дорогах государственного значения, так и местной сети. Важно обеспечить координацию действий как областных служб и ведомств, так и районных подразделений и служб городов областного значения.

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