Харьков

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В Харькове снегоуборочная техника готова к снегопадам

В Харькове снегоуборочная техника готова к снегопадам
238 единиц снегоуборочной техники подготовлено для расчистки городских магистралей во время снегопадов в Харькове.
Об этом 19 декабря после Всеукраинского селекторного совещания, которое провел премьер-министр Владимир Гройсман из Винницы в связи с ухудшением погодных условий в центральных и западных регионах страны, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, в случае необходимости город планирует привлечь дополнительно еще 35 единиц техники.

– У нас заготовлено 84% годового запаса песчано-солевой смеси, и она постоянно продолжает поступать. Также к работе в зимний период подготовлены снегоочистительные трамваи. В прошлом году их было 9, в этом уже 11. Эту технику будем использовать на расчистке после выпадения 10 см осадков, – сообщил Евгений Водовозов.

Вице-мэр также напомнил, что во время обильных осадков с помощью снегоуборочной техники в первую очередь будут расчищать главные магистрали города, чтобы обеспечить проезд городского общественного транспорта, потом будут убирать внутриквартальные дороги.

Как сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев, в ближайшее время погодных катаклизмов в городе и области не предвидится. 22 и 23 декабря в Харькове ожидается мокрый снег в небольших количествах, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

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