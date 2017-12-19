В Харьковской области увеличили посевы озимых культур 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Результаты работы агропромышленного комплекса Харьковщины в нынешнем году и планы на 2018-й обсудили 19 декабря на рабочем совещании в ХОГА.