Экономика

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В Харьковской области увеличили посевы озимых культур

В Харьковской области увеличили посевы озимых культур
Результаты работы агропромышленного комплекса Харьковщины в нынешнем году и планы на 2018-й обсудили 19 декабря на рабочем совещании в ХОГА.
– В 2017 году аграриям области удалось собрать рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур – намолочено 2,9 млн тонн. В том числе собрано 2,2 млн тонн пшеницы – это лучший показатель за всю историю области и второй результат по Украине, – подчеркнул директор Департамента агропромышленного развития ХОГА Александр Нездюр.

По информации профильного департамента, в целом ожидаемый валовый сбор зерновых культур составит 3,9 млн тонн.

В этом году в области собрали в 4,5 раза больше рапса, чем в 2016-м, на 17,9 % вырос валовый сбор гороха (по этому показателю область заняла 3-е место в Украине). Кроме того, регион занял 4-е место по урожаю гречихи – 15,3 тыс. тонн. По объему производства подсолнечника область заняла 2 место в стране – собрано более 1 млн тонн.

В животноводстве положительную динамику продемонстрировали отрасли молочного скотоводства и птицеводства.

По состоянию на 1 декабря в целом по всем категориям хозяйств области произведено 494,5 тыс. тонн молока, что больше объемов 2016 года на 1,3 тыс. тонн, или на 0,3%. Область стабильно занимает 3 место по Украине.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом в области увеличились объемы производства яиц на 8,3% (что составило 516,1 млн шт.). Стабилизировались объемы выращивания птицы, которые составили 26,3 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом - увеличение незначительное (0,2%), а вот рост объемов ноября текущего года к ноябрю прошлого составил 40,6%.

Говоря о перспективах 2018 года, Александр Нездюр отметил, что по всем категориям хозяйств области посеяно 522,4 тыс. га озимых зерновых, что составляет 106,3% к прошлому году. Это 6-й результат по Украине.

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