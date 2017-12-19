Рада нашла замену слову «инвалид» 19 декабря 2017 г. источник 0 0

Законы Украины приводятся в соответствие с официальным переводом текста Конвенции о правах людей с инвалидностью.

Верховная Рада заменила в законодательном поле слово «инвалид» на словосочетание «человек с инвалидностью».



За изменения в ряд законов по поводу социальной защиты людей с инвалидностью №6710 проголосовали 232 народных депутата.



В законах, где упоминаются люди с инвалидностью, слова «инвалид», «ребенок-инвалид«, «инвалид войны» заменяются словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью», «человек с инвалидностью вследствие войны».



Также законом подтверждается право студентов с инвалидностью на получение стипендии.



23 мая 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании по поводу доступа к образованию детей с особыми потребностями №6437. В украинских школах должны будут создать классы для детей с особыми потребностями.



Инклюзивные и специальные группы и классы будут созданы в общеобразовательных школах. Также будет введена дистанционная и индивидуальная форма обучения. Предлагается предоставить возможность детям с особыми потребностями получать образование во всех учебных заведениях, в том числе бюджетных и коммунальных.