Украинские наблюдатели покинули оккупированную территорию – Генштаб ВСУ 19 декабря 2017 г. источник 0 0

19 декабря украинские представители в Совместном центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) покинули оккупированные территории.

Произошло это после того, как российские офицеры полностью покинули зону АТО.



Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.



«С временно оккупированных территорий в 10:30 утра колонна с наблюдателями СЦКК вышла на подконтрольную Украине территорию и прибыла в Соледар, где находится СЦКК. Соответственно, украинская сторона продолжает нести службу и выполнять свои обязанности, а россияне, как они заявляли ранее, планируют покинуть территорию Украины», – отметил он.



По словам представителя Генштаба, Россия как сторона конфликта на Донбассе несет полную ответственность за развитие ситуации безопасности.



Кроме того, как заметил военнослужащий, россияне являются ответственными за обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ и на территории, что временно находится под контролем боевиков.



«Украинские военнослужащие и в дальнейшем будут сотрудничать с СММ ОБСЕ, выполнять свои задачи по наблюдению и фиксации нарушений минских договоренностей», – добавил Юзеф Венскович.



Напомним, 19 декабря Россия приостановила участие в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Причиной решения стал запланированный с 1 января 2018 новый порядок въезда в Украину граждан России, в том числе введение предварительного электронного уведомления о намерении посетить страну.



Ранее в ОБСЕ заявили, что Россия больше не намерена участвовать в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Следовательно, российское министерство обороны направило письмо, в котором отмечается, что они хотят отозвать своих офицеров с Донбасса, которые находятся здесь официально.



Как впоследствии отметили в ВСУ, после того, как Россия решила отозвать своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, Украина будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.