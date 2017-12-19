Харьков

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Харьковским вузом заинтересовались американцы

Харьковским вузом заинтересовались американцы
Второй секретарь атташе по вопросам культуры посольства США в Украине Тара Холл и помощник атташе специалист отдела прессы, образования и культуры посольства Вера Максимова посетили НТУ «ХПИ».
Визит прошел в рамках развития дружеских отношений между США и Украиной и посвящен 25-летию дипломатических отношений между странами, сообщили в вузе. Представители посольства посмотрели Харьковский центр «Пространство Идей: Science & Museum/Арсенал Идей Украина». Представительство США является партнером этой программы.

Молодые ученые Политеха рассказали гостям о деятельности и мероприятиях, которые проходят в этом Пространстве и новых подходах к развитию образования. В частности, обсуждали систему STEM-образования, которая является популярной в Европе и США, и начинает внедряться в Украине.

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