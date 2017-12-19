Харьковским вузом заинтересовались американцы 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Второй секретарь атташе по вопросам культуры посольства США в Украине Тара Холл и помощник атташе специалист отдела прессы, образования и культуры посольства Вера Максимова посетили НТУ «ХПИ».

Визит прошел в рамках развития дружеских отношений между США и Украиной и посвящен 25-летию дипломатических отношений между странами, сообщили в вузе. Представители посольства посмотрели Харьковский центр «Пространство Идей: Science & Museum/Арсенал Идей Украина». Представительство США является партнером этой программы.



Молодые ученые Политеха рассказали гостям о деятельности и мероприятиях, которые проходят в этом Пространстве и новых подходах к развитию образования. В частности, обсуждали систему STEM-образования, которая является популярной в Европе и США, и начинает внедряться в Украине.