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В Харькове осудили экс-«айдаровца»

В Харькове осудили экс-«айдаровца»
Октябрьский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор бывшему бойцу добровольческого батальона, на счету которого участие в похищении людей и угоне грузовиков.
Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.
В октябре 2014 года военнослужащий вошел в состав преступной группировки из шести человек, вместе с которыми поселился в брошенном доме на территории Луганской области. 3 ноября того же года участники банды схватили трех мужчин возле гостиницы в Северодонецке, поместили их в машину и вывезли во временно занятое здание, где посадили в подвал.

При этом злоумышленники завладели личным имуществом своих жертв - барсетками, мобильными телефонами и украшениями на общую сумму 19 тысяч гривен, а также угнали принадлежащие им автомобили ВАЗ-2121 и ВАЗ-21099. Позднее другие члены ОПГ забили похищенных насмерть.

Спустя три дня бандиты под видом бойцов АТО заняли брошенный блок-пост на дороге «Старобельск-Сватово», где захватили принадлежащий аграрной компании «Нибулон» грузовик Камаз 65117-30. Находившихся в машине дальнойщиков вывезли в лесополосу и привязали к деревьям. В дальнейшем авто с прицепом стоимостью 520 тысяч гривен планировали продать местным фермерам.

Помимо вышеперечисленных преступлений, следователи также обвинили мужчину в хранении оружия и боеприпасов - при обысках в доме и авто участников банды нашли автоматы Калашникова, ПМ. ручной пулемет РПК-74, гранаты РГД-5 и Ф-1, а также патроны и гранатометные выстрелы.

В ходе разбирательства бывший «айдаровец» полностью признал свою вину, суд также учел его сотрудничество со следствием, участие в АТО и поручительство пятерых нардепов, которые просили назначить наказание в пределах пребывания бойца под стражей.

По совокупности преступлений, в число которых вошли похищение людей, бандитизм, разбой и угон машины, представители Фемиды приговорили мужчину к 6,5 годам лишения свободы. При этом большую часть срока экс-боец уже отбыл - по «закону Савченко» ему зачли 2,5 года в СИЗО за пять и еще полгода после его отмены. Таким образом, подсудимому останется провести за решеткой около года.

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