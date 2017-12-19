В Харькове осудили экс-«айдаровца» 19 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Октябрьский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор бывшему бойцу добровольческого батальона, на счету которого участие в похищении людей и угоне грузовиков.