Ярмарка на площади Свободы в Харькове открылась 19 декабря 2017 г. источник 0 0

19 декабря, в День святого Николая, в Харькове открыли главную елку города, которая установлена на площади Свободы.

Мероприятие началось в 17.00 с праздничного концерта. На сцене, установленной ближе к Госпрому, выступают творческие коллективы города, приглашенные артисты.



Начала работу ярмарка. В павильонах продают глинтвейн, чай, шашлыки, блинчики, жаренную на костре рыбу, мед, сувениры и сладкую вату. Установлены столики, на которых можно разложить принесенные с собой продукты. Работают также кинотеатр и аттракционы: карусели, тир, каток и др.



В следующую субботу, 30 декабря, откроется домик Деда Мороза. Он будет работать до 14 января.



Праздничная новогодняя программа начнется на пл. Свободы 31 декабря в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.