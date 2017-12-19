Харьков

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Ярмарка на площади Свободы в Харькове открылась

Ярмарка на площади Свободы в Харькове открылась
19 декабря, в День святого Николая, в Харькове открыли главную елку города, которая установлена на площади Свободы.
Мероприятие началось в 17.00 с праздничного концерта. На сцене, установленной ближе к Госпрому, выступают творческие коллективы города, приглашенные артисты.

Начала работу ярмарка. В павильонах продают глинтвейн, чай, шашлыки, блинчики, жаренную на костре рыбу, мед, сувениры и сладкую вату. Установлены столики, на которых можно разложить принесенные с собой продукты. Работают также кинотеатр и аттракционы: карусели, тир, каток и др.

В следующую субботу, 30 декабря, откроется домик Деда Мороза. Он будет работать до 14 января.

Праздничная новогодняя программа начнется на пл. Свободы 31 декабря в 23:00 и продлится до 2:00 1 января.

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