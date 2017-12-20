Харьков

  • 96
    •  / 

Харьковский детсад пополнился новыми группами

Харьковский детсад пополнился новыми группами
Открытие двух новых групп прошло 19 декабря, в День Святого Николая, в харьковском детском саду №30.
Теперь там смогут заниматься 60 детей раннего и младшего дошкольного возраста, сообщает пресс-служба горсовета.

В помещениях групп, которые ранее не работали, сделали ремонт, установили новую мебель, в детском саду обустроили новую игровую площадку. Восстановительные работы прошли в рамках проекта «Усиление социальной сплоченности и интеграции внутренне перемещенных лиц в Восточной Украине», который реализуют ЮНИСЭФ и Правительство Украины с целью создания новых мест в дошкольных учебных учреждениях страны.

Кроме того, с 2014 года за счет средств городского бюджета проводилось поэтапное восстановление детского сада №30. Сначала были оборудованы пищеблок, медицинский блок, прачечная и две группы для 50 воспитанников. Сейчас, вместе с новыми группами, в детском саду работают восемь групп, которые посещают 230 воспитанников.

Для детей и их родителей воспитанники детсада подготовили праздничный концерт.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей20 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3296.76 грн
100 USD 2788.43 грн
10 RUB 4.7575 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи