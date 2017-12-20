Харьковский детсад пополнился новыми группами

Теперь там смогут заниматься 60 детей раннего и младшего дошкольного возраста, сообщает пресс-служба горсовета
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В помещениях групп, которые ранее не работали, сделали ремонт, установили новую мебель, в детском саду обустроили новую игровую площадку. Восстановительные работы прошли в рамках проекта «Усиление социальной сплоченности и интеграции внутренне перемещенных лиц в Восточной Украине», который реализуют ЮНИСЭФ и Правительство Украины с целью создания новых мест в дошкольных учебных учреждениях страны.
Кроме того, с 2014 года за счет средств городского бюджета проводилось поэтапное восстановление детского сада №30. Сначала были оборудованы пищеблок, медицинский блок, прачечная и две группы для 50 воспитанников. Сейчас, вместе с новыми группами, в детском саду работают восемь групп, которые посещают 230 воспитанников.
Для детей и их родителей воспитанники детсада подготовили праздничный концерт.