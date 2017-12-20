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Харьковская таможня объяснила, как правильно перевозить домашних любимцев через границу

Харьковская таможня объяснила, как правильно перевозить домашних любимцев через границу
Харьковская таможня ДФС разъяснила правила перемещения домашних животных через таможенную границу Украины.
Гражданам, которые везут с собой домашних животных следует знать, что их надо не только задекларировать письменно, но и иметь при себе оригиналы соответствующих разрешительных документов – международных ветеринарных сертификатов, подписанных государственным инспектором ветеринарной медицины страны происхождения, как это предусмотрено соответствующими ветеринарно-санитарными мероприятиями (живые животные при перемещении через таможенную границу Украины подлежат ветеринарно-санитарному контролю).

При этом необходимо помнить о следующих законодательные требования:
- разрешается временный ввоз на таможенную территорию Украины животных в количестве не более 3 млекопитающих, 6 птиц, 20 аквариумных рыб;
- письменное декларирование домашних животных осуществляется с использованием таможенной декларации для письменного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- живые животные, ввозимые в Украину, должны происходить из стран или зон, которые свободны от болезней (со свободной эпизоотической ситуацией), либо в случаях, рекомендованных Международным бюро по эпизоотии (Всемирной организацией здравоохранения животных), – из зон с низким уровнем присутствия болезни;
- международные ветеринарные сертификаты заполняются на украинском и английском языках и/или языке страны-экспортера (импортера). Для перевозки животных по территории стран СНГ используются ветеринарные свидетельства формы № 1 СНГ, заполняются на русском языке.

С целью недопущения нарушения требований европейского законодательства при вывозе из Украины на территорию стран-членов ЕС домашних животных, их необходимо исследовать на наличие поствакцинальных антител к вирусу бешенства в лаборатории, имеющей соответствующие полномочия. Экспертное заключение (справка) должен быть приложен к ветеринарному сертификату. При оформлении международных ветеринарных сертификатов информация о животном будет проверяться методом считывания ее с помощью специальных средств с микрочипа животного.

Обеспечения государственного контроля за соблюдением требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) осуществляет Государственная экологическая инспекция Украины.

Лучше заранее проконсультироваться у таможни или ознакомиться с таможенными правилами на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины и на сайтах таможен в каждом регионе.

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