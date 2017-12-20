Харьковская таможня объяснила, как правильно перевозить домашних любимцев через границу 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская таможня ДФС разъяснила правила перемещения домашних животных через таможенную границу Украины.

Гражданам, которые везут с собой домашних животных следует знать, что их надо не только задекларировать письменно, но и иметь при себе оригиналы соответствующих разрешительных документов – международных ветеринарных сертификатов, подписанных государственным инспектором ветеринарной медицины страны происхождения, как это предусмотрено соответствующими ветеринарно-санитарными мероприятиями (живые животные при перемещении через таможенную границу Украины подлежат ветеринарно-санитарному контролю).



При этом необходимо помнить о следующих законодательные требования:

- разрешается временный ввоз на таможенную территорию Украины животных в количестве не более 3 млекопитающих, 6 птиц, 20 аквариумных рыб;

- письменное декларирование домашних животных осуществляется с использованием таможенной декларации для письменного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- живые животные, ввозимые в Украину, должны происходить из стран или зон, которые свободны от болезней (со свободной эпизоотической ситуацией), либо в случаях, рекомендованных Международным бюро по эпизоотии (Всемирной организацией здравоохранения животных), – из зон с низким уровнем присутствия болезни;

- международные ветеринарные сертификаты заполняются на украинском и английском языках и/или языке страны-экспортера (импортера). Для перевозки животных по территории стран СНГ используются ветеринарные свидетельства формы № 1 СНГ, заполняются на русском языке.



С целью недопущения нарушения требований европейского законодательства при вывозе из Украины на территорию стран-членов ЕС домашних животных, их необходимо исследовать на наличие поствакцинальных антител к вирусу бешенства в лаборатории, имеющей соответствующие полномочия. Экспертное заключение (справка) должен быть приложен к ветеринарному сертификату. При оформлении международных ветеринарных сертификатов информация о животном будет проверяться методом считывания ее с помощью специальных средств с микрочипа животного.



Обеспечения государственного контроля за соблюдением требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) осуществляет Государственная экологическая инспекция Украины.



Лучше заранее проконсультироваться у таможни или ознакомиться с таможенными правилами на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины и на сайтах таможен в каждом регионе.