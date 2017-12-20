Несколько троллейбусов в Харькове поедут другими маршрутами 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 9:30 до 15:00 20, 21 и 29 декабря.