Харьков

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Несколько троллейбусов в Харькове поедут другими маршрутами

Несколько троллейбусов в Харькове поедут другими маршрутами
Движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Харьковских Дивизий, будет запрещено с 9:30 до 15:00 20, 21 и 29 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией контактной сети.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;

№20: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

Кроме того, с 9:30 до 15:00 22, 26, 27 и 28 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от издательства «Харьков» до ул. Ощепкова.

Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Площадь Защитников Украины».

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