Несколько троллейбусов в Харькове поедут другими маршрутами

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с реконструкцией контактной сети.
На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№13:
парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда – парк «Зустріч»;
№20:
ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
№31:
разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.
Кроме того, с 9:30 до 15:00 22, 26, 27 и 28 декабря будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от издательства «Харьков» до ул. Ощепкова.
Движение троллейбуса №13
будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Площадь Защитников Украины».