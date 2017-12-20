Происшествия

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Расстрел двух подростков под Харьковом: подробности

Расстрел двух подростков под Харьковом: подробности
Мужчина, который вечером 18 декабря в Чугуевском районе нанес огнестрельные ранения двум подросткам, решил пристрелять охотничье оружие.
43-летний харьковчанин приехал в Чугуевский район. При себе он имел охотничье оружие, на которое есть все необходимые документы.  В поле он увидел бетонные плиты и сделал несколько выстрелов в их сторону. Пострадавшие - 17 и 19-летние ребята - в это время поблизости собирали металлолом, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ребята были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы, им понадобилось хирургическое вмешательство. У них многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава. Состояние здоровья 17-летнего парня врачи оценивают как стабильно тяжелое, а другого потерпевшего в тяжелом состоянии медики транспортировали в больницу города Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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