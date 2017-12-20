На Алексеевке строят тоннели метро 20 декабря 2017 г. источник 0 0

В Харькове строят метротоннель, который соединит станцию «Победа» и будущее электродепо за окружной дорогой.

Об этом рассказала журналистам директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник. Тоннель строят открытым способом, на время строительства транспорт пустили в объезд. Само депо тоже будет на поверхности.



208 метров тоннеля пройдут под землей, остальная часть пути в депо будет наземной с устройством над ним обваловки. Сейчас идет раскрытие котлована, работает около 120 человек. К концу года начнется возведение конструкций перегонной ветки и тоннелей. Закончить строительство подземной ветки планируется в августе 2018 г. Все строительство рассчитано на четыре года.



100 млн грн на строительство подземного тоннеля выделены из городского бюджета.