Харьков

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На Алексеевке строят тоннели метро

На Алексеевке строят тоннели метро
В Харькове строят метротоннель, который соединит станцию «Победа» и будущее электродепо за окружной дорогой.
Об этом  рассказала журналистам директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Наталья Линник. Тоннель строят открытым способом, на время строительства транспорт пустили в объезд. Само депо тоже будет на поверхности.

208 метров тоннеля пройдут под землей, остальная часть пути в депо будет наземной с устройством над ним обваловки. Сейчас идет раскрытие котлована, работает около 120 человек. К концу года начнется возведение конструкций перегонной ветки и тоннелей. Закончить строительство подземной ветки планируется в августе 2018 г. Все строительство рассчитано на четыре года.

100 млн грн на строительство подземного тоннеля выделены из городского бюджета.

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