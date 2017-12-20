Харьков

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В Харькове увеличили финансирование жилищных программ

В Харькове увеличили финансирование жилищных программ
В Харькове увеличили финансирование жилищных программ на 2018 год и предоставили возможность приобрести доступное жилье вынужденным переселенцам.
Соответствующее решение принято 20 декабря на сессии Харьковского городского совета.

В связи с большим количеством молодых семей и одиноких граждан, которые хотят принять участие в Городской целевой программе молодежного жилищного кредитования, ее финансирование увеличено с 5 до 20 млн грн.

Также увеличено ежегодное финансирование отдельных направлений Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья, а именно: кредитования участников боевых действий в зоне АТО - с 5 до 20 млн грн, кредитование работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий – с 5 до 10 млн грн.

Также депутаты дополнили Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья разделом о кредитовании внутренне перемещенных лиц. Таким образом, вынужденные переселенцы, которые живут в Харькове, смогут получать беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%. На это льготное кредитование на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 5 млн грн. Позже исполнительный комитет горсовета разработает порядок реализации этой части жилищной программы, в котором будет прописано, каким образом люди смогут получить кредит, куда им обращаться, какие документы нужно для этого оформить.

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