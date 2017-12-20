На «Барабашово» начала работу новогодняя площадка 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Встретить Новый год вместе приглашает ТЦ «Барабашово» харьковчан и гостей города.

На «Барабашово» подготовили ряд праздничных новогодних мероприятий. В программе: выступление «звезд», новогодняя ярмарка с фуд-кортом, разнообразные конкурсы с призами и праздничные события. Новогодняя площадка на территории ТЦ «Барабашово» начала работу в день Святого Николая.



Не только торговый центр, но и место для проведения праздника - в качестве праздничной новогодней локации «Барабашово» выступает впервые. Крупнейшая в Восточной Европе торговая площадка развивает философию социально ответственного бизнеса - говорят в администрации ТЦ «Барабашово». Первое мероприятие, что символично - в День святого Николая для одной из наименее социально защищенных категорий - детей из малообеспеченных семей, малышей из детдомов и детей участников АТО. Для них устроили развлекательные мероприятия с подарками и сюрпризами.



– В первый раз за историю, наверное, рынка «Барабашово», у нас организована новогодняя ярмарка с 19 декабря 2017 года по 7 января 2018 года. По сути это новогоднее праздники, растянутые на 20 дней. У нас будет несколько ключевых дат, начиная с Дня Святого Николая, эти мероприятия будут чередоваться с социальными программами. В течение 20 дней у нас будут выступать различные артисты, будут проводиться разнообразные мероприятия как для детей, так и для семей. А в новогоднюю ночь у нас выступит группа «Тамерлан» и Алена. Всех приглашаем! – рассказал директор ТЦ «Барабашово» Валерий Кирилко.



Отдельные программы на новогодней локации ТЦ «Барабашово» запланированы и на 23, 24, 31 декабря и 7 января. В частности, 23-24 декабря состоится конкурс снегурочек. Кроме того, всех ожидает множество приятных сюрпризов:



– На нашей локации будут различные фотозоны, которые в течение всего года будут напоминать людям о нашем веселом празднике. Будет очень много анимации, у нас будет еще конкурс-выставка собак, т.к. наступающий год – год собаки, т.е мы в своем праздновании постарались учесть все нюансы, – говорит заместитель директора по развитию ТЦ «Барабашово» Ирина Горбоконь.



На новогодней площадке, кроме праздничных мероприятий, которые будут проходить ежедневно, с 10.00 до 21.00 будет работать фуд-корт и новогодняя ярмарка. И уже сейчас в соцсети на официальной странице ТЦ «Барабашово» можно выиграть 100 билетов в фан-зону на новогодний концерт, автограф и фотосессию со звездами и другие призы.



