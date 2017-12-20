В Кабмине разработали инициативы по остановке государственного рэкета контроллеров

Первое системное решение – «Стоп маски-шоу», разработанный КМУ и поддержанный парламентом законопроект, который остановит вал незаконных обысков бизнеса силовиками. Следующее – реформирование системы контроля. Создание комфортных условий для ведения бизнеса в Украине будет способствовать ускорению экономического роста, увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест.
Соответствующие решения были приняты на заседании Кабмина 18 декабря, сообщает пресс-служба ХОГА
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– Десятилетиями в стране продолжается беспроигрышная лотерея для чиновников, осуществляющих надзор от имени государства. На любое предприятие могут прийти контролеры, как во времена СССР, могут найти повод, чтобы заблокировать работу или выписать штраф, а потом требовать взятки, – говорит Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. – Это недопустимо и должно быть остановлено. Нам нужно менять систему государственного контроля, надзора, регуляции, создать нормальные условия для ведения бизнеса в стране.
По его словам, все контролирующие органы должны до 1 апреля 2018 года определить основные отраслевые риски, которых нужно избегать предпринимателям, а также очертить чек-листы – правила проведения проверок и мониторинга результатов этих проверок.
– Этого срока вполне достаточно для реформирования контролирующего органа. Председатели тех контролирующих органов, которые не справятся с этим заданием, должны положить на стол заявления на увольнение, – добавил премьер.
Для создания в Украине комфортных условий ведения бизнеса Кабинет министров разработал и уже воплощает в жизнь пошаговый план реформирования взаимоотношений государства и субъектов предпринимательской деятельности.
В Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины отмечают, что система проведения проверок должна быть изменена, потому что:
- существующая система является неэффективной: контролеры - штрафуют, а не ликвидируют нарушения;
- контролеры определяют - что проверять, на свое усмотрение. Не учитываются реальные угрозы для окружающей среды и людей.
- Нет четкого ответа на вопрос: «Что конкретно должно проверяться?», «Как часто должны проверяться предприятия?», что порождает коррупцию.
– Инициатива КМУ – сделать из контролирующих органов не «карательную машину», а консультантов бизнеса, которые помогают предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан или окружающей среде, – говорят чиновники. Для этого предлагают следующее.
Будут четко определены предмет и частота проверок
Будет сформирован индивидуальный перечень требований для каждого вида бизнеса – так называемый чек-лист. Это означает, что вместо тысячи страниц профильных законодательных актов предпринимателю нужно будет выучить всего один документ, в котором собраны конкретные требования к ведению конкретного вида бизнеса. По таким чек-листам предприниматель сможет сам себя проверить – правильно ли организован его бизнес. Кроме того, он будет четко знать, что именно будет проверять и контроллер: ревизор не сможет проверить больше (или меньше), чем содержится в чек-листе. Чек-лист будет генерироваться автоматически на основании данных о выявленных рисках, что должно окончательно ликвидировать коррупцию среди контролеров. Контролирующие органы должны утвердить прозрачные правила установления риска подконтрольных видов предпринимательской деятельности. Частота проведения проверок будет зависеть от степени риска бизнеса.
Все данные о проверках и их результаты будут открыты
На едином ресурсе будут собраны планы проверок, требования к бизнесу, результаты проверок, санкции и результаты обжалования. Следовательно, каждый предприниматель будет знать, кто и когда должен прийти с плановой проверкой, и сможет сам проконтролировать, не допущены ли нарушения при организации проверки.
Реформа государственного контроля не означает снижения требований к безопасности бизнеса по отношению к людям и окружающей среде. На следующий год продлено действие моратория на проведение проверок. Но теперь этот мораторий будет учитывать как интересы бизнеса, так и интересы потенциальных потребителей. Поэтому правительство решило вывести из-под действия моратория 13 контролирующих органов, в частности, органы ветеринарного контроля Госпродпотребслужбы и Государственную инспекцию ядерного регулирования.
На правительственном заседании также был отменен ряд устаревших нормативов: 19 постановлений правительства, 315 приказов министерств и ведомств. Предложено отменить 6 указов Президента.
Увеличен лимит операций для применения РРО
Годовой предельный объем операций, который требует применения РРО, увеличивается в 2,5 раза - с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн. Для предпринимателей использование РРО должно быть дешевым и удобным. Государство же получит возможность реально контролировать оборот средств предприятия, чтобы избежать «серого импорта» минимизации налогообложения. Соответствующее изменение в постановление КМУ ликвидирует необоснованные расходы бизнеса на приобретение РРО и подачи отчетности. В частности, позволит субъекту хозяйствования сэкономить 22,7 тыс. грн.
Отменяются устаревшие штрафы за превышение лимита оборота наличности
Поскольку сейчас действует мораторий на проведение проверок, эти виды штрафов не применяются. В частности, предложено отменить штрафы за: превышение лимитов остатка наличности в кассах, расходование денежной наличности на зарплату, нецелевое использование полученной в банке наличности и др.
Упрощается открытие иностранных представительств фирм и банков
Правительство предлагает ликвидировать лишнее согласительное звено: приобретение, ремонт, аренду помещения уже не нужно будет согласовывать с Гендирекцией по обслуживанию иностранных представительств.
Обеспечение предприятий, производящих лаки, краски, сырьем
Правительство предложило расширить перечень компаний, которые получают квоты на ввоз сырья для химических комбинатов без уплаты акциза. Это будет способствовать росту объемов производства и повышению конкурентоспособности нашей продукции.
Ускоряются таможенные процедуры в портах
Сейчас без предварительной электронной декларации имеющегося груза иностранным судам не разрешается заходить в акваторию порта. По новым правилам, судно сможет заходить в порт, а товар с него будет выгружаться через 24 часа после предоставления электронной декларации. Таким образом будет минимизирован человеческий фактор, что будет способствовать уменьшению коррупции.
Отменяется требование проводить переоценку запасов полезных ископаемых каждые 5 лет
Пункт 25 Положения о порядке проведения государственной экспертизы и оценки запасов полезных ископаемых обязывает недропользователей проводить повторную государственную экспертизу и оценку запасов месторождений полезных ископаемых каждые 5 лет эксплуатации участка недр независимо от изменения объема запасов углеводородов. Монопольное право на проведение такой переоценки имеет Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых. Отмена обязательного проведения повторной экспертизы уменьшит затраты бизнеса.