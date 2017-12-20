Суд огласил приговор Полтавцу 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Андрей Полтавец, который через 9 лет после аварии с шестью погибшими, снова сел за руль пьяным, признан виновным.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.



Мера пресечения - личное обязательство - продлена до вступления приговора в законную силу.



Напомним, Андрей Полтавец в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в Харькове и сбил людей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина). Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года. В октябре 2017 г. его поймали на пьяной езде без прав.