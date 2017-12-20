Харьков

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В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью

В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью
Коммунальное предприятие «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» будет создано в Харькове.
Соответствующее решение было принято 20 декабря, на сессии Харьковского горсовета.

Предприятие будет создано по адресу: ул. Валентиновская, 23-г, где находится территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района и «Социальная гостиница».

Центр будет предоставлять широкий спектр услуг - это будет не только реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с участием медицинских работников, но и оказание социальной, психологической помощи, а также помощи в трудоустройстве.

Строительство центра еще не начато. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве по созданию учреждения с Немецкой федеральной компанией GIZ.

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