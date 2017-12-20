В Харькове появится центр реабилитации для людей с инвалидностью 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Коммунальное предприятие «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» будет создано в Харькове.

Соответствующее решение было принято 20 декабря, на сессии Харьковского горсовета.



Предприятие будет создано по адресу: ул. Валентиновская, 23-г, где находится территориальный центр предоставления социальных услуг Московского района и «Социальная гостиница».



Центр будет предоставлять широкий спектр услуг - это будет не только реабилитация людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с участием медицинских работников, но и оказание социальной, психологической помощи, а также помощи в трудоустройстве.



Строительство центра еще не начато. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве по созданию учреждения с Немецкой федеральной компанией GIZ.