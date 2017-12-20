Харьков

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В Харькове готовы за средства бюджета обеспечить охрану школ

В Харькове готовы за средства бюджета обеспечить охрану школ
Комплексную программу развития образования города Харькова дополнили пунктом относительно обеспечения охраны общеобразовательных учебных учреждений.
Такое решение было принято 20 декабря на сессии горсовета. Решение принято с целью более профессионального подхода к вопросу безопасности детей и снятия дополнительной финансовой нагрузки с родителей.

Директор Департамента образования Ольга Деменко отметила, что финансирование этой части программы будет предусмотрено уже в следующем году.

–Вопрос финансирования будет рассмотрен в 2018 году. Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Сначала нужно изучить предложения по организации охраны, потом будут проведены тендеры. Кроме того, учебные учреждения подписывают договоры на охрану на весь учебный год, – пояснила директор департамента.

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