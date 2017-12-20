Хоккеисты и благотворители раздали 54 000 подарков детям Донецкого региона 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Традиционно в День святого Николая Фонд Бориса Колесникова при поддержке хоккейного клуба «Донбасс» провел социальную акцию для детей Донецкой области.