Харьковский горсовет хочет разобраться с установкой газовых счетчиков 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский городской совет обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и в Кабинет Министров Украины с просьбой оградить население от навязывания приборов учета газоснабжающими организациями.

Соответствующее обращение было принято 20 декабря на сессии горсовета.



«В городе Харькове и других городах Украины сложилась напряженная ситуация с установкой счетчиков газа бытовым потребителям, поскольку в законе не определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые. Используя такую неопределенность, субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, начали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики газа, а не индивидуальные. Такими действиями операторы газораспределительных сетей фактически заставляют жителей домов оплачивать объем потребленного природного газа в целом по дому, независимо от фактического потребления газа конкретным потребителем. Как свидетельствуют многочисленные обращения граждан, при отказе от установки таких общедомовых счетчиков газа операторы газораспределительных сетей применяют практику необоснованного прекращения газоснабжения в таких домах», – говорится в обращении.



Депутаты акцентировали внимание на том, что поставка природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, с 1 января 2018 года будет осуществляться только при условии его коммерческого учета. До этой же даты субъекты хозяйствования обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи, и обязаны отключать газ, если такие приборы учета не будут установлены в случае отказа потребителей.



По состоянию на 1 ноября 2017 года общее количество потребителей без счетчиков газа почти в два раза выше, чем со счетчиками.



«Таким образом, в сроки, установленные законом, газораспределительное предприятие не успевает обеспечить установку счетчиков газа для 100-процентного учета потребленного природного газа населением города Харькова, что создает угрозу отключения 230 тыс. потребителей (63,5%) от газоснабжения», – отмечено в обращении.



В связи с этим горсовет просит центральные органы власти внести в законодательные акты нормы, предусматривающие установку индивидуальных счетчиков природного газа жителям многоквартирных домов и установку узлов учета газа в многоквартирных домах исключительно с согласия жителей дома; а также перенести вступление в силу вышеупомянутых норм с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.