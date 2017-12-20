Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с полузащитником 20 декабря 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Первым зимним новичком харьковского «Металлиста 1925» стал 26-летний атакующий полузащитник Егор Коваленко, с которым клуб заключил контракт.

Егор Коваленко является воспитанником купянского и донецкого футбола, информирует клубная пресс-служба. В чемпионате Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) он выступал за купянскую «Мрiю» и донецкий «Шахтер», а на профессиональном уровне играл за днепродзержинскую (ныне – каменскую) «Сталь», ФК «Карловка» и МФК «Кремень» из Кременчуга. Сезон 2016/2017 футболист провел в харьковской команде «Солли плюс», а в чемпионате Ассоциации аматорского футбола Украины против «Металлиста 1925» в составе «автомобилистов» сыграл два матча, забив в ворота своей будущей команды один мяч. Первую половину нынешнего сезона Егор выступал на областном и городском уровнях за ФК «Волчанск» и «Водоканал» соответственно. Он стал серебряным призером чемпионата Харьковской области, в котором сыграл 18 матчей и забил девять мячей, и чемпионом Харькова. В составе «Металлиста 1925» Егор Коваленко будет выходить на поле в футболке с номером 77.



Вместе с тем сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратили вратарь Максим Тельнов и полузащитник Никита Коновалов. Руководство клуба поблагодарило обоих за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелало футболистам успешного продолжения профессиональной карьеры.