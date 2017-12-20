Спорт

  • 136
    •  / 

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с полузащитником

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с полузащитником
Первым зимним новичком харьковского «Металлиста 1925» стал 26-летний атакующий полузащитник Егор Коваленко, с которым клуб заключил контракт.
Егор Коваленко является воспитанником купянского и донецкого футбола, информирует клубная пресс-служба. В чемпионате Детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ) он выступал за купянскую «Мрiю» и донецкий «Шахтер», а на профессиональном уровне играл за днепродзержинскую (ныне – каменскую) «Сталь», ФК «Карловка» и МФК «Кремень» из Кременчуга. Сезон 2016/2017 футболист провел в харьковской команде «Солли плюс», а в чемпионате Ассоциации аматорского футбола Украины против «Металлиста 1925» в составе «автомобилистов» сыграл два матча, забив в ворота своей будущей команды один мяч. Первую половину нынешнего сезона Егор выступал на областном и городском уровнях за ФК «Волчанск» и «Водоканал» соответственно. Он стал серебряным призером чемпионата Харьковской области, в котором сыграл 18 матчей и забил девять мячей, и чемпионом Харькова. В составе «Металлиста 1925» Егор Коваленко будет выходить на поле в футболке с номером 77.

Вместе с тем сотрудничество с ФК «Металлист 1925» прекратили вратарь Максим Тельнов и полузащитник Никита Коновалов. Руководство клуба поблагодарило обоих за добросовестное отношение к тренировочному и игровому процессам и пожелало футболистам успешного продолжения профессиональной карьеры.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей20 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3296.76 грн
100 USD 2788.43 грн
10 RUB 4.7575 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи