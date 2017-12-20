Представители обмудсмена поговорили с заключенными 20 декабря 2017 г. Каролина Борец 0 0

В День святого Николая Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27) посетили представители Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

В ходе визита представители рабочей группы изучали порядок отправки и приема лиц в сборном отделении учреждения, организации работы с лицами, которые следуют через учреждение транзитом, ознакомились с условиями содержания заключенных в камерах и карцерных помещениях, посетили отдельный пост для содержания несовершеннолетних ребят, провели индивидуальные беседы с заключенными, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Жалоб и заявлений от заключенных в адрес администрации не поступало.