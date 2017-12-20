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Представители обмудсмена поговорили с заключенными

Представители обмудсмена поговорили с заключенными
В День святого Николая Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27) посетили представители Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.
В ходе визита представители рабочей группы изучали порядок отправки и приема лиц в сборном отделении учреждения, организации работы с лицами, которые следуют через учреждение транзитом, ознакомились с условиями содержания заключенных в камерах и карцерных помещениях, посетили отдельный пост для содержания несовершеннолетних ребят, провели индивидуальные беседы с заключенными, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Жалоб и заявлений от заключенных в адрес администрации не поступало.

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