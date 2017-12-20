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Харьковское «Динамо» дало бой чемпиону

фото: Юрий Осадчий

Харьковское «Динамо» дало бой чемпиону
В минувший понедельник после трехнедельной паузы возобновился чемпионат Украинской хоккейной лиги (УХЛ). И в тот же день в матче 23-го тура харьковское «Динамо» в упорной борьбе уступило действующему чемпиону страны и лидеру нынешнего первенства – донецкому «Донбассу».
Уже на исходе второй минуты Никита Коваленко с передач Александра Фирсова и Дениса Мостового забросил шайбу в ворота Владислава Гурко и вывел вперед гостей – 0:1. Харьковчане имели хорошую возможность сравнять счет, когда играли впятером против трех полевых игроков соперника, но пробить вратаря «Донбасса» Богдана Дьяченко так и не смогли.
И только в начале второго периода, на 23-й минуте, когда динамовцы снова имели численное преимущество, Руслан Максименко восстановил равновесие – 1:1. Однако всего через 1 минуту 37 секунд, на исходе 24-й минуты, Илья Коренчук снова вывел «Донбасс» вперед – 1:2. Харьковчане не раз создавали опасные моменты у ворот гостей, часто атаковали и дончане, однако долгое время вратари обеих команд мастерски отбивали все броски. Наконец, на 36-й минуте, оплошностью соперников удалось воспользоваться форварду «Динамо» Алексею Сиротенко, который сравнял счет – 2:2.

Заключительный период прошел на высоких скоростях, и на 49-й минуте «Донбассу» удалось прорвать оборону динамовцев. Владислав Луговой поразил ворота Владислава Гурко, принеся гостям победу – 2:3. На последних минутах матча харьковчане устроили настоящий навал на ворота «Донбасса», но Богдану Дьяченко удалось сохранить их в неприкосновенности. Таким образом, хоккеистам «Динамо» так и не удалось прервать беспроигрышную серию «Донбасса», которая теперь составляет 22 матча.

Набрав в 21 матче 26 очков, харьковчане продолжают занимать в турнирной таблице четвертое место. 21 декабря в Броварах «Динамо» сыграет с идущим на третьем месте с 41 очком «Кременчугом», который вынужден из-за ремонта ледовой арены в своем городе принимать соперников в пригороде украинской столицы. А 24 декабря на «Салтовском льду» наши земляки примут аутсайдера - броварских «Волков».

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