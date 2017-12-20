В Харькове появятся новые улицы и переулки 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ряду новых улиц и переулков Харькова дали названия.

Соответствующее решение было принято 20 декабря на сессии Харьковского городского совета.



Новый переулок, расположенный в южном направлении от пер. Машиностроительного, получил название пер. Константина Челпана.



Новая улица в квартале, ограниченном Белгородским шоссе, а также ул. Чкалова, ул. Лесопарковской и ул. Рудика (текущая адресация объектов - Померки, Померки-27, Померки-70, Померки-84), теперь называется ул. Михаила Гуревича.



Также улица между переулками Чуйковским и 2-м Чуйковским (вдоль р. Очеретянка) названа ул. Леонида Тарабаринова, а новый переулок от ул. Чуйковской (между №26 и 30) до ул. Леонида Тарабаринова - переулком Лидии Криницкой.



Кроме того, переулку от пер. 4-го Чуйковского до пер. Лидии Криницкой присвоено имя Владимира Шестопалова, а ул. Алябьева, расположенная в Холодногорском районе, фактически считается пер. Алябьева.