Четырем трамваям в Харькове изменят маршруты 20 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 21 и 22 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



трамвай №16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;



трамвай №16А: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;



часть маршрута трамвая №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;



часть маршрута трамвая №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко – ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;



трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.