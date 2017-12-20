В школе журналистики вас ждет успех

В чем уникальность Универсальной школы журналистики?
— Добрый день! Меня зовут Анастасия. Расскажите подробнее об Универсальной школе журналистики. Как возникла идея ее основания?
Виктория Худякова
: Универсальная школа журналистики – это прежде всего образовательный проект, уникальная мастерская для думающих людей. Как возникла идея? Все достаточно просто: есть телеканал Р1, издание «Вечерний Харьков», где работают замечательные специалисты, которые реализовались в своей профессии, и есть потребность пойти по этому медийному направлению.
Анна Почапская:
Помню, Виктория Викторовна задала мне вопрос: «Могла бы я как журналист, как телеведущая передать свои знания начинающим? Я тогда задумалась: одно дело работать, а совсем другое – преподавать. Я начала думать, как можно преподнести все, что знаю… И, признаюсь, это было нелегко. Когда школа только начинала работать, я как преподаватель тоже училась. Было очень интересно.
В.Х.:
Мы действительно учились. Когда мы стартовали, нашей целью было набрать одну группу и сделать из наших слушателей специалистов, помочь им в получении необходимых знаний. Однако желающих оказалось в два раза больше, чем ожидалось. К моменту начала работы первой группы, сформировалась уже и вторая. С тех пор так и повелось: каждый год мы набираем две группы по 25 человек – одна субботняя, другая – воскресная.
— А есть ли какие-то особенности , которые отличают ваш курс от университетского?
В.Х.:
Мы отличаемся от других школ прежде всего тем, что занятия у нас проходят в эфирной студии. Ни один канал в Украине – это я точно знаю – не пускает на постоянной основе обычных людей в святую святых. А наши студенты учатся именно здесь, где есть своя харизма, энергетика.
Кроме того, отличие еще и в том, что наше обучение не узкопрофильное. У нас получился некий трансформер, который состоит из основных медийных направлений и дополнительных. Это уникальный курс, включающий в себя девять направлений. Получается некий общеобразовательный проект с медийным уклоном. Допустим, кого-то интересует телевизионное направление, но параллельно он получает навыки и по остальным предметам — коммуникации, риторике и так далее.
А.П.:
Мы не претендуем на то, чтобы выполнять функции университета или какого-либо другого вуза. Я считаю, что человек, безусловно, должен получать высшее образование. Но мы даем то, что на определенном уровне люди не могут получить в университете.
— Перечислите, пожалуйста, все направления.
В.Х.:
Газетная и телевизионная журналистика, работа телеведущего, медиаграмотность, риторика, создание сайта и блога, фотожурналистика, реклама, коммуникации.
— Здравствуйте, Антон Петрович меня зовут. Скажите, а кто преподает в УШЖ?
В.Х.:
Медийное направление преподают наши специалисты, наши сотрудники. Кроме того, мы приглашаем преподавателей вузов, людей, которые работают по своей специальности в других структурах. В принципе преподавательский состав на протяжении нескольких лет у нас остается неизменным. Предварительно мы проводили кастинг. Обращали внимание не только на то, что человек знает и как может донести свои знания, но и горят ли у него глаза. Потому что только неравнодушный человек держит аудиторию, заряжает группу энергетически.
Без домашних заданий — никуда
— Здравствуйте. Меня зовут Олег. Скажите, а кто приходит учиться в вашу школу и с какой целью?
А.П.:
Многие планируют поступать на журналистику и хотят убедиться, действительно ли им это надо. Они стремятся прочувствовать журналистику, понять, отвечает ли она их детским мечтам. И мы пытаемся показать изнанку профессии. Приходят и студенты, которым кажется, что идут не по той дороге. Хотят попробовать что-то другое.
В.Х.:
Есть среди наших слушателей и такие, которые уже работают и теперь стремятся повысить свою квалификацию, познакомиться с современными тенденциями в журналистике. И это здорово, когда опытный журналист приходит узнать что-то новое, прогрессивное. Есть среди наших студентов и собственники бизнеса, которым не хватает мастерства вести беседу. У нас они могут научиться риторике, освоить азы ведения сайта или блога. Приходят на наши занятия и люди зрелого возраста — «за своей мечтой». Особенно женщины. Мол, была в детстве мечта стать телеведущей. Многие приходят за перезагрузкой, новыми ощущениями, новыми впечатлениями.
— Здравствуйте. Меня Мария зовут. Я школьница. В школе журналистики есть практика или только теория? Как проходят занятия?
В.Х.
Конечно, есть и практика, и теория, которая в нашей школе по сути является практикой. Допустим, заходит преподаватель по риторике — считайте, что практика уже началась.
А.П.:
Я хочу остановиться на своем направлении. Что касается телевизионной журналистики и мастерства телеведущего, без теории эти предметы узнать нельзя. Параллельно идет практика. То есть я пытаюсь всесторонне подготовить ребят, чтобы они могли самостоятельно «выйти в поле». Что касается работы телеведущего, здесь много психологических факторов, которые мешают человеку почувствовать себя свободно перед камерой. В первую очередь я пытаюсь дать какие-то рычаги, научить не бояться. Все наши занятия проходят перед камерами, ребята учатся разговаривать, чувствовать себя свободно. И уже со второго занятия видно, как человек избавляется от страхов, справляется со своими зажимами. Кто хочет получить эти знания – он их берет. Занятия на моих предметах проходят в форме общения. Нам нужно общаться, разговаривать, спорить. Меня особенно радует, когда у ребят есть свое мнение. И эта дискуссия очень увлекательна.
— А домашние задания задаете?
А.П.:
Задаю, но не с первого занятия. Все-таки сначала слушателям нужно вникнуть в предмет, ответить себе на какие-то вопросы, а какие-то вопросы задать мне. В большей степени домашние задания заключаются в написании текстов. Мы выезжаем на съемку, студенты записывают интервью, стендапы, потому что сначала они должны проработать материал со мной вместе,а потом уже дома самостоятельно. И я должна увидеть результат их работы и оценить его.
В.Х.:
Домашние задания есть по всем предметам. Студентам вообще легко и удобно общаться с нами. У нас имеется закрытая группа в «Фейсбуке», в которой зарегистрированы все слушатели и преподаватели. Мы выкладываем туда домашние задания сразу же после проведения пары, расписание, презентации предметов. То есть у нас нет методичек, но есть визуализированные презентации. Если есть необходимость в дополнительной литературе, она закачивается туда же. Что еще интересно в этой схеме – в любое время дня можно задать вопрос преподавателю. Студенты выкладывают свои фотографии, обмениваются. Вы знаете, за пять месяцев учебы очное и вот это заочное общение очень сплачивает — группа становятся мощной командой.
Что дает прослушанный курс?
— Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я мама будущего абитуриента. Скажите, какие навыки получают слушатели, когда пройдут телевизионное направление? Что этот курс дает?
А.П.:
Прежде всего — общее развитие. Приходят ребята, которые хотят учиться в университете, хотят больше узнать о журналистике. Есть и такие, которые хотят сразу зарабатывать и после окончания курса говорят: «Я уже что-то умею. Нужно ли мне дальше идти в вуз?». Конечно, получать высшее образование нужно. Но, в принципе, мы даем очень большую базу, которая позволяет развиваться, продолжать овладевать профессией журналиста.
В.Х.:
В нашей школе – замечательная миксовка предметов, когда один предмет дополняет другой. Допустим, журналистика в прессе — это заметки, тексты, заголовки, то есть то, что понадобится любому человеку, даже если он пришел заниматься целенаправленно по сайту и блогу. Риторика – в принципе всем нужна, это кладезь знаний…
— По окончании вашей школы выдается какой-то документ?
В.Х.:
Мы выдаем сертификат, в котором отражено, сколько часов человек прослушал, в какой период посещал школу журналистики и по каким предметам.
В школе происходит много интересного
— Добрый день. Анатолий беспокоит. Предусмотрены ли в школе индивидуальные занятия и по каким направлениям?
В.Х.:
У нас есть и индивидуальные занятия, и уроки в малых группах, состоящих из трех-четырех человек. Проходят они по таким направлениям: создание сайта, блога и риторика. По таким же направлениям проходят индивидуальные занятия, а также – по монтажу. Если в базовой группе, допустим, сайт создается дома студентом на базе прослушанных теоретических знаний, то в малой группе — непосредственно на занятиях. Продуктивность создания сайта, конечно, больше. В малых группах и немного другая программа по риторике — более углубленная, студент получает больше внимания от преподавателя. Сейчас мы думаем над вопросом индивидуальных занятий по тележурналистике – это очень востребованное направление.
— А с трудоустройством вы помогаете?
В.Х.:
С трудоустройством мы не помогаем — мы даем знания, которые помогут студенту трудоустроиться. Довольно много наших выпускников трудоустроено – благодаря их собственным усилиям. Наши студенты работали у нас в рекламном агентстве, в нашей школе журналистики, в газете «Вечерний Харьков». Есть выпускники, которые трудоустроились на другие каналы, в другие издания и т.д. То есть мы даем удочку и показываем, как ловить рыбку.
— Здравствуйте, меня зовут Елена. А были ли за время существования школы какие-то интересные истории?
В.Х.:
И очень много, ведь мы будем выпускать уже восьмую группу. В нашей школе складывались пары. Часто приходят довольно зрелые люди: самому старшему – 73 года. Это самые неравнодушные слушатели. Говорят: «Если я не получаю новых знаний – такое ощущение, что я умираю». Была женщина в возрасте – моложавая, активная. Пришла на малую группу, чтобы создать свой блог и делиться опытом по воспитанию внуков – человек хочет стареть красиво. К нам приходил оформляться священнослужитель. Были совсем юные студенты – 12-летние дети, просто уникальные. Учились беременные слушательницы. Одна была на седьмом месяце беременности, так ее муж дежурил под дверью во время занятий. Три недели назад она родила девочку и снова вышла на учебу. Есть люди, открывшие в себе таланты, о которых и не подозревали. Приходили семьями – мама с дочкой…
— В какие дни проходят занятия и сколько длятся?
В.Х.
: Одна группа – в субботу, другая — в воскресенье, с 10.00 до 18.00, четыре академические пары.
Как попасть в Универсальную школу журналистики
— Здравствуйте. Это Наталья. Как можно попасть в вашу школу?
В.Х.:
Можно зарегистрироваться на нашем сайте
. Мы получаем запрос в почте и связываемся с человеком в течение суток. Можно позвонить по телефонам, указанным на сайте, прийти и зарегистрироваться непосредственно в наш офис по адресу: пл. Свободы, 8 — на территории телеканала Р1.
— А проводят у вас мероприятия, которые рассчитаны на потенциальных студентов?
В.Х.
: Конечно. Мы проводим творческие вечера с различными интересными людьми. А также дни открытых дверей, которые, как правило, проходят перед каждым набором. Сюда могут прийти все желающие. Преподаватели презентуют свои предметы, администрация рассказывает о самой школе. Информация очень насыщенная, посещаемость огромная.
— Поделитесь планами школы на будущее.
В.Х.:
Прежде всего – выпустить 7-ю и 8-ю группы и начать работу со следующими – 9-й и 10-й. Кроме того, у нас предусмотрено новое направление в малой группе – теория аргументации. Вероятно, будем добавлять какие-то новые предметы в базовый курс. В любом случае, программу мы всегда корректируем и совершенствуем.
Личное дело
Виктория Викторовна Худякова родилась 18 октября 1964 года в Харькове. В 1987 году окончила экономический факультет Харьковского государственного университет им. Горького (теперь ХНУ им. Каразина). После окончания вуза работала по специальности в Харьковском горисполкоме и ряде других организаций. С 1998 года начала работать в рекламно-информационном направлении. Сначала – в ряде печатных изданий Харькова, с 2009 года – на телевидении (телеканал ОТБ и телеканал Р1). С 2015 года – замдиректора в рекламном агентстве Vector, руководитель Универсальной школы журналистики, преподаватель по направлению «Реклама».
Замужем, двое взрослых детей – сын и дочь. Любит читать и путешествовать.
Анна Александровна Почапская родилась 22 июня 1984 года в городе Валки Харьковской области. В 2007 году окончила Харьковскую государственную академию культуры по специальности «ведущая теле- и радиопрограмм». С 2006 года по сегодняшний день работает на телеканале Р1 в должности корреспондента службы новостей, руководителя программ телеканала.
Замужем, воспитывает двоих сыновей.