В школе журналистики вас ждет успех

В чем уникальность Универсальной школы журналистики?

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Как попасть в Универсальную школу журналистики

Личное дело

Виктория Викторовна Худякова родилась 18 октября 1964 года в Харькове. В 1987 году окончила экономический факультет Харьковского государственного университет им. Горького (теперь ХНУ им. Каразина). После окончания вуза работала по специальности в Харьковском горисполкоме и ряде других организаций. С 1998 года начала работать в рекламно-информационном направлении. Сначала – в ряде печатных изданий Харькова, с 2009 года – на телевидении (телеканал ОТБ и телеканал Р1). С 2015 года – замдиректора в рекламном агентстве Vector, руководитель Универсальной школы журналистики, преподаватель по направлению «Реклама».

Замужем, двое взрослых детей – сын и дочь. Любит читать и путешествовать.



Анна Александровна Почапская родилась 22 июня 1984 года в городе Валки Харьковской области. В 2007 году окончила Харьковскую государственную академию культуры по специальности «ведущая теле- и радиопрограмм». С 2006 года по сегодняшний день работает на телеканале Р1 в должности корреспондента службы новостей, руководителя программ телеканала.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.