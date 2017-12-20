Экономика

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«Теплые» кредиты получили 1340 жителей Харьковщины

«Теплые» кредиты получили 1340 жителей Харьковщины
В 2017 году на возмещение процентов по этим кредитам из областного бюджета было выделено более 640 тыс грн.
Итоги реализации Программы возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий в 2017 году, подвели в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА.

Кредиты по программе жители области использовали для замены окон, дверей, балконов, утепления фундаментов, крыш, стен зданий, установки котлов, систем отопления и прочее. Почти 90% от общей суммы потратили на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для жилья.

Программа возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016 - 2020 годы, была утверждена в декабре 2015 года. Программой предусмотрено возмещение из областного бюджета 15% от процентной ставки по полученным населением кредитам. Документ предусматривает финансирование из областного бюджета в течение 2016-2020 годов в размере 29,3 млн грн.

Кредит по программе можно получить в четырех банках: АО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО КБ «ПриватБанк» и АБ «Укргазбанк».

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